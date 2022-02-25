Mount St. Mary Academy congratulates honor roll students
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KENMORE — Mount St. Mary Academy is proud to release the names of its honor roll students for the second marking period of the 2021-2022 school year. Congratulations to all the students.
First honors for grade 9
Lily Cook, Diana DeAngelo, Taylor Zajac, Natalie Wroblewski, Margaret Nguyen, Isabella Moore, Kendra Allen, Norah Carroll, Aubrey Collins, Brianna Huddy, Ava Taylor, Gianna Musial, Amelia Carr, Autumn Gross, Sarah Wilhelm, Eden Krebs, Olivia Kuty, Gia Sgro, Hailey Sanfilippo, Lillian Garlow, Lezley Roberts, Adelaide Garvey, Alexis Birkemeier, Campbell Murphy, Sophia Scime, Jeuryeliz Marrero, Molly Bresnock
First honors for grade 10
Madelyn VanDusen, Addison Arcara, Madeline Bronson, Paige Glor, Rebecca Sander, Sarah Meyer, Amanda Saber, Siobhan Murphy, Meghan Hammond, Callista LeBarge, Sophia Wolf, Emma Cooper, Lily Clark, Grace Eberl, Reese Honadle, Arames Bowles, Kallista Bertini, Emily Harrigan, Emma McWilliams, Gabriella Bocketti, Mackenzie Wright, Lila Roeser, Maeve Garvey, Carolyn Fox, Taryn O’Shei, Maria Pawelczyk, Grace Miller, Madeline Carr, Margaret Blum, Lucy Voelkl, Averie Bartell, Mara Wild, Makena Howe, Sienna Capitano
First honors for grade 11
Elizabeth Swartz, Emma Dorobiala, Olivia Pyrczak, Ella DeRose, Emily Whalen, Mary Quinn, Adriana Gonzalez, Emma McNab, Jessica Klein, Haley Griffin, Megan Cianciosa, Lily Englert, Jenna Capolupo, Madison Karaszewski, Katherine Paterson, Mia Piccione, Kayleigh Fick, Sarah Gil, Lauren Diliberto, Molly Zimmer, Jocelyn Stevenson, Lily Turri, Carly Ermer, Cameryn Johnson, Margaret Struckmann, Alena Panepinto, Vivian Figueroa, River Carr, Charlotte French, Laura Pelligra, Savannah Valentine, Kathleen Ruh, Sarah Miller, Mia Becerril
First honors for grade 12
Grace Tabone, Jenna Seelbach, Sophia Young, Zorianna Menclewicz, Davoren Walsh, Rachel Hayek, Audree Woods, Sheila Strott, Caroline Cook, Ava Kuty, Breanna Masci, Natalie Hesch, Rebecca Shaw, Stephanie Syl-Akinwale, Claire Ginnane, Chloe Bowles, Maren Drews, Mia Quarantillo, Angelina Lillis, Gayane Ghukasyan, Ava Curry, Ella Stubbe, Gracie Curella, Ishita Singh, Cassandra Hickey, Alexa Persico, Bailey Blanchard, Matalyn Bucolo, Cassandra Streicher, Halana Illig, Emily Cannon
Second honors for grade 9
Janiyah Ward, Isabel Garcia, Emily Hanna, Anna Wacker, Petra Ogwu, Alyssa Panowicz, Keira Carlton, Juliet Jenkins, Darcey Brinkworth, Hailey McMahon, Lucia Campbell, Mia Zaffran, Jessica Gilbert, Ava Hickox, Nia King, Grace Hoffman, Isabelle Haney, Olivia Fieramusca, Lesly Carranza
Second honors for grade 10
Saree Cap, Riley Stanton, Olivia Klumpp, Molly Breen, Ryann Honadle, Katherine Attea, Samantha Simmen, Emerson Baker, Alexandria Franke, Tatyana Kotaska, Peyton Glor, Gabriella Gonzales, Alyssa Bower, Karla Carranza, Mahkhi Armstead, Natalie Garland
Second honors for grade 11
Anne Kurtz, Elisabeth McIntyre, Allison Kasprzak, Emerson Donoughe, Aquila Ali, MaryCatherine Burger, Giavana Panepinto, Sophie Sniadecki, Denver Wisholek, Sarah Maruscak, Akyra Salemi, Nadia Taylor, Unique Allen, Juliana Rottaris
Second honors for grade 12
Jaynee Roussie, Courtney Beals, Marysia Baldon, Faith MacKinnon, Madison MacKinnon, Mckenna Noll, Sara Primiano, Audrey Roberts, Elise Waddell, Mackenzie Gall, Victoria Wedgewood, Elizabeth Garland, Nya Muffoletto, Sarah Hilliard, Ryan Brady, Angelina Schlueter, Michaela Johnson, Emily Abbatte, Alexandra Albini, Jenna Stranges, Bridget Sander, Kayla Hall
Merit roll for grade 9
Ella Friedman, Amariah Chaplin, Alt Bawuor, Kamrie Ogeen, Alena Zemrac, Domenica Cracchiola, Kiara Hall, Alexandria Wedgewood, Claire Terhune, Scarlett Sniadecki, Nadia LaBuda, Julissa Baldon
Merit roll for grade 10
Sydney Armstrong, Katelyn Jakubowski, Mariah DaCosta, Sofia Porcari, Aleena Winslow, Gia Piazza,
Merit roll for grade 11
Leah Campanella, Vanessa Little, Ava Schubauer
Merit roll for grade 12
Lynae Sitek, Giannah Tucciarone, Amelia Olander, Erica Wieczorek, Abby Marion