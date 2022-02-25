LOADING

Type to search

Education Uncategorized

Mount St. Mary Academy congratulates honor roll students

wnycatholic February 25, 2022
Share

KENMORE — Mount St. Mary Academy is proud to release the names of its honor roll students for the second marking period of the 2021-2022 school year. Congratulations to all the students.

First honors for grade 9

Lily Cook, Diana DeAngelo, Taylor Zajac, Natalie Wroblewski, Margaret Nguyen, Isabella Moore, Kendra Allen, Norah Carroll, Aubrey Collins, Brianna Huddy, Ava Taylor,  Gianna Musial, Amelia Carr,  Autumn Gross, Sarah Wilhelm, Eden Krebs, Olivia Kuty, Gia Sgro, Hailey Sanfilippo, Lillian Garlow, Lezley Roberts, Adelaide Garvey, Alexis Birkemeier, Campbell Murphy, Sophia Scime, Jeuryeliz Marrero, Molly Bresnock            

First honors for grade 10

Madelyn VanDusen, Addison Arcara, Madeline Bronson, Paige Glor, Rebecca Sander, Sarah Meyer, Amanda Saber, Siobhan Murphy,  Meghan Hammond, Callista LeBarge, Sophia Wolf, Emma Cooper, Lily Clark, Grace Eberl, Reese Honadle, Arames Bowles, Kallista Bertini, Emily Harrigan, Emma McWilliams, Gabriella Bocketti, Mackenzie Wright, Lila Roeser, Maeve Garvey, Carolyn Fox, Taryn O’Shei, Maria Pawelczyk, Grace Miller, Madeline Carr, Margaret Blum, Lucy Voelkl,  Averie Bartell, Mara Wild, Makena Howe, Sienna Capitano

First honors for grade 11

Elizabeth Swartz, Emma Dorobiala, Olivia Pyrczak, Ella DeRose, Emily Whalen, Mary Quinn, Adriana Gonzalez, Emma McNab, Jessica Klein, Haley Griffin, Megan Cianciosa, Lily Englert, Jenna Capolupo,  Madison Karaszewski, Katherine Paterson, Mia Piccione, Kayleigh Fick,  Sarah Gil, Lauren Diliberto, Molly Zimmer, Jocelyn Stevenson, Lily Turri, Carly Ermer, Cameryn Johnson, Margaret Struckmann, Alena Panepinto, Vivian Figueroa, River Carr, Charlotte French,  Laura Pelligra, Savannah Valentine, Kathleen Ruh, Sarah Miller, Mia Becerril             

 First honors for grade 12

Grace Tabone, Jenna Seelbach, Sophia Young, Zorianna Menclewicz, Davoren Walsh, Rachel Hayek, Audree Woods, Sheila Strott, Caroline Cook, Ava Kuty, Breanna Masci, Natalie Hesch, Rebecca Shaw, Stephanie Syl-Akinwale, Claire Ginnane, Chloe Bowles, Maren Drews, Mia Quarantillo, Angelina Lillis, Gayane Ghukasyan, Ava Curry, Ella Stubbe, Gracie Curella, Ishita Singh, Cassandra Hickey, Alexa Persico, Bailey Blanchard, Matalyn Bucolo, Cassandra Streicher, Halana Illig, Emily Cannon  

Second honors for grade 9

Janiyah Ward, Isabel Garcia, Emily Hanna, Anna Wacker, Petra Ogwu, Alyssa Panowicz, Keira Carlton, Juliet Jenkins, Darcey Brinkworth, Hailey McMahon, Lucia Campbell, Mia Zaffran, Jessica Gilbert, Ava Hickox, Nia King, Grace Hoffman, Isabelle Haney, Olivia Fieramusca, Lesly Carranza

Second honors for grade 10

Saree Cap, Riley Stanton, Olivia Klumpp, Molly Breen, Ryann Honadle, Katherine Attea, Samantha Simmen, Emerson Baker, Alexandria Franke, Tatyana Kotaska, Peyton Glor, Gabriella Gonzales, Alyssa Bower, Karla Carranza, Mahkhi Armstead, Natalie Garland

Second honors for grade 11

Anne Kurtz, Elisabeth McIntyre, Allison Kasprzak, Emerson Donoughe, Aquila Ali, MaryCatherine Burger, Giavana Panepinto, Sophie Sniadecki, Denver Wisholek, Sarah Maruscak, Akyra Salemi, Nadia Taylor, Unique Allen, Juliana Rottaris

Second honors for grade 12

Jaynee Roussie, Courtney Beals, Marysia Baldon, Faith MacKinnon, Madison MacKinnon, Mckenna Noll, Sara Primiano, Audrey Roberts, Elise Waddell, Mackenzie Gall, Victoria Wedgewood, Elizabeth Garland, Nya Muffoletto, Sarah Hilliard, Ryan Brady, Angelina Schlueter, Michaela Johnson, Emily Abbatte, Alexandra Albini, Jenna Stranges, Bridget Sander, Kayla Hall

Merit roll for grade 9

Ella Friedman, Amariah Chaplin, Alt Bawuor, Kamrie Ogeen, Alena Zemrac, Domenica Cracchiola, Kiara Hall, Alexandria Wedgewood, Claire Terhune, Scarlett Sniadecki, Nadia LaBuda, Julissa Baldon

Merit roll for grade 10

Sydney Armstrong, Katelyn Jakubowski, Mariah DaCosta, Sofia Porcari, Aleena Winslow, Gia Piazza,

Merit roll for grade 11

Leah Campanella, Vanessa Little, Ava Schubauer

Merit roll for grade 12

Lynae Sitek, Giannah Tucciarone, Amelia Olander, Erica Wieczorek, Abby Marion

Print Friendly, PDF & Email
Tags:
Previous Article

You Might also Like

Timon organizes alumni history project, asks all past students for their stories
wnycatholic January 27, 2022
Tom Coppola ’01 named 25th principal of Canisius High School
wnycatholic January 18, 2022
OLV Elementary’s Sweepstakes 2021 is coming
wnycatholic April 13, 2021
Bona president, Dennis DePerro lost to Covid
wnycatholic March 2, 2021
Subscribe!

Get our WNYCatholic newsletter in your inbox today!

 

All the latest local, national and world Catholic news, messages from our Bishop, stunning photography and inspiring feature stories — twice each week via email.

By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Western New York Catholic, 795 Main St., Buffalo, NY, 14203, http://www.wnycatholic.org. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Related Stories

Timon organizes alumni history project, asks all past students for their stories
Tom Coppola ’01 named 25th principal of Canisius High School
OLV Elementary’s Sweepstakes 2021 is coming
Bona president, Dennis DePerro lost to Covid
@Western New York Catholic 2020